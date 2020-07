“Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Preservamos vidas e empregos sem espalhar pânico, o que também leva à depressão e à morte”, escreveu Bolsonaro em sua conta na rede social Twitter.

O chefe de Estado acrescentou que “o combate ao vírus não poderia ter um efeito colateral pior do que o próprio vírus”, insistindo nas críticas às medidas de distanciamento social impostas pelos governos regionais para tentar impedir a proliferação da pandemia.

As considerações do Presidente brasileiro ignoram o facto de o país ser o segundo do mundo com o maior número de vítimas e casos confirmados da covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos da América, continuando a posicionar-se como um dos focos globais da pandemia na América Latina.

Bolsonaro, de 65 anos, tem negado a gravidade da pandemia e está a trabalhar remotamente no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, desde terça-feira, depois de anunciar que foi infetado com o novo coronavírus.