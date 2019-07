“Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, como a possibilidade de indicar para a embaixada um filho meu, tão criticada pelis media. Se está sendo tão criticado, é sinal de que é a pessoa adequada”, disse o Presidente brasileiro, numa sessão solene na câmara baixa parlamentar.

A possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser indicado como novo embaixador nos Estados Unidos, país com o qual o Brasil fortaleceu os laços quando Jair Bolsonaro tomou posse como Presidente tornou-se pública na última quinta-feira (11) e vem gerando grande polémica.

Os opositores acusaram o chefe de Estado brasileiro de usar o cargo para favorecer o filho, de modo ilegal.

O Presidente brasileiro, por sua vez, usou as redes sociais na última quinta-feira para defender-se, alegando que a indicação não é sinal de nepotismo.

“É uma coisa que está no meu radar, sim, existe essa possibilidade. Ele [Eduardo Bolsonaro] é amigo dos filhos do [Donald] Trump, fala inglês, fala espanhol, tem vivência muito grande de mundo. No meu entender, poderia ser uma pessoa adequada e daria conta do recado perfeitamente em Washington”, declarou o chefe de Estado, quando questionado por jornalistas acerca dessa eventualidade.