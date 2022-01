O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deu entrada, na madrugada desta segunda-feira, no hospital Vila Nova Star, com suspeita de obstrução intestinal.

Segundo o G1, o portal de notícias da rede Globo, Jair Bolsonaro foi levado na madrugada de hoje para o Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo, por suspeita, segundo a sua equipa médica, de “uma nova obstrução intestinal”. O chefe de Estado brasileiro desembarcou em São Paulo por volta de 01:30, oriundo o litoral do estado de Santa Catarina, onde passou a passagem do ano. De acordo com o G1 Jair Bolsonaro terá deixado o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul (SC), à meia-noite de domingo, a bordo de um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB), e seguiu até Joinville (SC), onde embarcou para São Paulo. O médico António Luiz Macedo, que operou e acompanha Bolsonaro, desde que este levou uma facada, em setembro de 2018, informou que o presidente tem dores abdominais e, por isso, foi levado para o hospital.

O médico sugere, no entanto, que não deverá ser necessária outra cirurgia. Atualmente, o médico encontra-se nas Bahamas e está a aguardar por um avião para regressar ao Brasil e avaliar o quadro de Jair Bolsonaro. Os seus relatos baseiam-se na informação da equipa médica que está a acompanhar o caso no hospital. Desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018, o Presidente brasileiro já passou por quatro cirurgias. Mas também passou por outros dois procedimentos não relacionados com aquele episódio: a retirada de um cálculo na bexiga e uma vasectomia. Em julho, foi também hospitalizado devido a soluços persistentes, adianta o G1. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram