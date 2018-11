À saída do Superior Tribunal Militar (STM), em Brasília, capital do país, Jair Bolsonaro confirmou aos jornalistas que a sua equipa prepara-se para passar a “pente fino” os bancos brasileiros e que está também a mapear indicações partidárias no Banco do Brasil, no Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, no Banco do Nordeste e no Banco da Amazónia (BASA), segundo o jornal Estadão.

Ao ser questionado acerca do elevado número de empregos nos bancos federais e autarquias, Bolsonaro afirmou que o economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, irá “rever” as estruturas das instituições.

“Vamos diminuir [esses números]”, garantiu.

O Presidente eleito voltou ainda a destacar que pretende implementar um sistema de transparência nas operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), um dos motes da sua campanha.