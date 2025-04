Num despacho assinado na segunda-feira, a que a agência Lusa teve acesso, Manuel Sequeira (PS) determina “a revogação total e com efeitos imediatos” das deliberações em que foram atribuídos pelouros e delegadas e subdelegadas competências à vereadora Regina da Piedade.

A socialista, que exercia funções a tempo inteiro na Câmara da Nazaré, no distrito de Leiria, tinha atribuídos os pelouros de Ação Social e Direitos Sociais, Cemitérios, Contraordenações, Habitação, Mercados e Feiras, Mobilidade e Trânsito, Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Venda Ambulante.

“Não faz qualquer sentido manter poderes e competências em quem, politicamente, não revela deter identidade de atuação com os demais eleitos do Partido Socialista da Câmara Municipal”, sustentou o presidente no despacho em que assume “solidariedade política” para com o partido do qual Regina da Piedade se desvinculou.

O despacho refere ainda que, por decisão da Comissão Política Concelhia da Nazaré do Partido Socialista, tomada em reunião do dia 17 de abril de 2025, “foi retirada a confiança política” a Regina da Piedade, decisão em cujos fundamentos Manuel Sequeira diz rever-se.

Esta posição da Concelhia “induz a necessidade de serem tomadas decisões politicamente conformes à mesma”, pode ler-se no despacho que revoga, além dos pelouros, todas as delegações de competências na vereadora que exercia também o cargo de presidente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados da Nazaré.

À agência Lusa, o presidente da autarquia, Manuel Sequeira, explicou que na base da decisão estiveram “um conjunto de questões que têm a ver com a prática do dia-a-dia”, em que a atuação da vereadora levou “ao sentimento de que não havia mais forma de continuar a trabalhar em conjunto" e à opção de "terminar esse trajeto”.

“Desejei uma boa sorte no futuro político, mas temos de caminhar por trilhos diferentes, porque neste momento há um mar gigante a separar-nos e cada um tem de tomar o seu caminho”, afirmou o presidente.

De acordo com o presidente, os pelouros de Regina da Piedade passam agora para a alçada deste, com exceção da Mobilidade e Trânsito, atribuído ao vice-presidente Orlando Rodrigues, que tinha já os pelouros de Arquivo, Desporto, Educação, Freguesias, Iluminação Pública e Proteção Civil (Gabinete Técnico Florestal).

O presidente deliberou ainda delegar algumas das competências retiradas a Regina da Piedade nos seus adjuntos, Milton Estrelinha e Ana Teresa Neto.

Quanto à administração dos serviços municipalizados, será decidida na próxima reunião do executivo.

A Lusa questionou Regina da Piedade sobre se irá manter-se no cargo, em regime de não permanência, mas ainda não obteve resposta.