"O senhor presidente da República Jair Messias Bolsonaro foi avaliado clinicamente e será submetido a cirurgia de correção de hérnia incisional, que surgiu em decorrência das intervenções cirúrgicas previamente realizadas", afirma o comunicado oficial.

Bolsonaro foi esfaqueado no abdómen no dia 6 de setembro do ano passado em Juiz de Fora durante um ato da campanha eleitoral. O então candidato foi socorrido no local e transferido, no dia seguinte, para o hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Bolsonaro já passou por três cirurgias na sequência dos ferimentos sofridos nesse dia.

A operação poderá implicar que o Presidente esteja afastado durante cerca de dez dias.

"Pelo que tudo indica 'curtirei' uns 10 dias de férias com eles brevemente", publicou na sua conta oficial do Twitter, juntamente com uma foto em que aparece ao lado dos médicos.

O Presidente passou por exames médicos este domingo em São Paulo.

Bolsonaro foi examinado pelo médico António Luiz Macedo, que explicou que a nova cirurgia é de média dimensão e acontecerá no Hospital Vila Nova Star.

O Palácio do Planalto não informou a data da cirurgia, mas a imprensa brasileira avança que poderá no dia 8 de setembro.