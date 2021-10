No sábado e domingo, o chefe de Estado e a comitiva brasileira participarão no fórum do G20. Bolsonaro deve realizar um encontro bilaterial com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.

Além do Presidente, o Governo brasileiro confirmou a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, no fórum do G20.

Na segunda-feira, Bolsonaro deve visitar Anguillara Veneta, uma pequena localidade italiana de quatro mil habitantes, para ver os registos de seu bisavô, que são guardados pela igreja.

Segundo informações divulgadas pelos ‘media’ brasileiros, grupos civis e de oposição política já convocaram protestos na praça da pequena cidade italiana no dia da visita de Bolsonaro.

A pequena cidade italiana de Anguillara Veneta gerou polémica ao anunciar que irá conceder cidadania honorária ao Presidente brasileiro, numa homenagem duramente criticada devido à gestão negacionista de Jair Bolsonaro face à pandemia de covid-19.