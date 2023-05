Uma pessoa morreu esta madrugada na região de Odessa e outras duas ficaram feridas nesta província costeira do Mar Negro, no sul da Ucrânia, como resultado de um ataque russo com vários mísseis.

"O inimigo lançou um ataque na região de Odessa", confirmou o chefe da Administração Militar da área, num comunicado divulgado hoje. "O ataque foi realizado com diferentes tipos de mísseis lançados de diferentes direções", acrescentou Yuri Kruk. O chefe militar também publicou fotos de um armazém parcialmente destruído, acrescentando que um dos mísseis atingiu uma "infraestrutura industrial". Kruk garantiu que "a maioria dos mísseis foi destruída pelas defesas aéreas" da Ucrânia. Um alto responsável da Defesa norte-americana indicou na quarta-feira que um sistema ultrassofisticado de defesa antiaérea Patriot fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia foi danificado, mas está operacional. "O sistema Patriot continua operacional", declarou o responsável, precisando que está ainda em curso a avaliação dos danos causados por um projétil não-identificado que caiu nas proximidades. Na terça-feira, o exército russo assegurou ter destruído um sistema de defesa Patriot após um "ataque de alta precisão" efetuado "por um míssil hipersónico 'Kinzhal'". A Ucrânia desmentiu essas declarações de Moscovo, sublinhando que o sistema avançado de mísseis de interceção antiaérea, combinado com um dos radares mais eficazes do mundo, está a funcionar e "no ativo". Várias explosões soaram esta madrugada na capital Kiev e em outras regiões da Ucrânia, onde a população foi aconselhada a dirigir-se a abrigos, avançaram as autoridades militares. "Quedas de detritos foram registadas no distrito de Darnytskyi da capital. Os dados sobre vítimas e danos estão a ser verificados", escreveu na plataforma Telegram o chefe da Administração Militar de Kiev, Sergii Popko. Um incêndio ocorreu hoje numa empresa no distrito de Darnytskyi após a queda de destroços, e uma explosão foi registada no distrito de Desnyanskyi, disse o autarca da capital, Vitali Klitschko. "O ataque à capital continua. Não saiam dos abrigos durante o alerta aéreo", pediu o autarca, também no Telegram. Foi a nona vez este mês que ataques aéreos russos atingiram a capital, uma clara escalada após semanas de calmaria e antes de uma contraofensiva que a Ucrânia disse estar a preparar usando armas avançadas recém-fornecidas pelos aliados ocidentais. Os militares relataram ainda ataques com "mísseis de cruzeiro" na região de Vinnytsia, no centro do país, e a imprensa local falou de explosões em Khmelnytskyi, cerca de 100 quilómetros a oeste. Um alerta aéreo está em vigor em toda a Ucrânia.