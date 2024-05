Na região de Kharkiv, o foco da ofensiva, a Procuradoria Regional de Kharkiv informou que seis pessoas foram mortas e 27 ficaram feridas num ataque russo nos arredores da capital regional, também chamada Kharkiv.

O governador regional Oleh Syniehubov adiantou que mais cinco pessoas foram mortas e nove ficaram feridas num ataque ao distrito de Kupiansk, a sudeste da capital regional.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje que as suas forças na área continuam “a avançar para as profundezas da defesa do inimigo”.

O Estado-Maior da Ucrânia reconheceu que a Rússia tinha intensificado os seus ataques em torno de Kharkiv e que a situação era dinâmica.

A Rússia lançou uma ofensiva na região de Kharkiv no final da semana passada, aumentando significativamente a pressão sobre as forças ucranianas, que estão em desvantagem numérica e bélica e que aguardam, com atraso, a entrega de armas e munições cruciais por parte dos parceiros ocidentais.

As forças ucranianas, sobrecarregadas, estão a tentar travar a Rússia na nova frente, utilizando drones carregados de bombas para destruir veículos militares.

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou na sexta-feira, durante uma visita à China, que a ofensiva de Moscovo na região de Kharkiv visa criar uma zona tampão e proteger território fronteiriço russo, mas que não há planos para capturar a cidade.

Entretanto, a Ucrânia e a Rússia continuaram os ataques utilizando drones. Os oficiais da força aérea ucraniana disseram na manhã de hoje que as defesas aéreas abateram todos os 37 drones russos lançados contra o país durante a noite.

Na Rússia, as defesas aéreas russas abateram 57 drones ucranianos sobre a região de Krasnodar, no sul do país, durante a noite, informou o Ministério da Defesa russo.

As autoridades militares locais afirmaram que os destroços de um drone atingiram uma refinaria de petróleo na cidade de Slavyansk-on-Kuban, mas não houve incêndios ou danos.

A agência noticiosa Astra publicou vídeos que mostram uma explosão numna refinaria quando esta foi atingida por um drone, mas a sua veracidade não pode ser verificada de forma independente.

Nove mísseis balísticos de longo alcance e um drone foram destruídos sobre a península da Crimeia, ocupada pela Rússia, após o ataque maciço de um drone ucraniano na manhã de sexta-feira, que cortou a eletricidade na cidade de Sebastopol.

Outros três drones foram abatidos sobre a região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. De acordo com o governador regional, Vyacheslav Gladkov, o telhado de uma igreja foi incendiado pela queda de destroços do drone, mas não houve vítimas.

O governador russo da região ucraniana de Kherson, parcialmente ocupada, Vladimir Saldo, afirmou que uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas quando um drone ucraniano atingiu um miniautocarro na manhã de hoje.