O Ministério de Saúde do Líbano afirmou que, pelo menos, 52 pessoas morreram esta quinta-feira devido a bombardeamentos israelitas, 40 delas no Vale do Bekaa, no leste do país, e outras 12 no sul.

"Os bombardeamentos do inimigo israelita contra o distrito de Baalbek" deixaram "40 mortos e 52 feridos", informou o Ministério e, comunicado, detalhando o número de vítimas em dez localidades diferentes. Noutros dois comunicados, a mesma fonte informou sobre "sete mortos e 24 feridos" em bombardeamentos israelitas na região de Nabatiye e "cinco mortos e 26 feridos" noutras localidades no sul do Líbano. O Hezbollah abriu uma frente contra Israel em solidariedade com Hamas após o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, desencadeada pelo ataque do movimento islâmico palestiniano ao território israelita. Após quase um ano de troca de disparos na fronteira, o exército israelita lançou, em 23 de setembro, uma campanha de bombardeamentos em massa contra o Líbano e, uma semana depois, lançou uma agressão terrestre no sul do país. Mais de 3.600 pessoas morreram no Líbano desde o início dos confrontos, de acordo com as autoridades do país.