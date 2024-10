A CNN Portugal avança que no total são cinco os bombeiros que estão sem receber vencimento, mas apenas quatro estão barricados dentro do quartel, em protesto pelos salários que ainda não foram pagos.

Os mesmos, de acordo com a estação, dizem que só sairão do quartel quando lhes for reposto o salário.

Já em setembro, em declarações à Agência Lusa, a vice-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBV), Cristina Santos, admitiu as dificuldades financeiras naquela corporação.

A nova direção terá herdado "muitas dívidas" e a situação piorou nos últimos meses.