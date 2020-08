Os relâmpagos desencadearam chamas que deixaram fumo a cobrir a região, com a área total queimada em todos os incêndios na Califórnia nesta semana "perto de um milhão de acres (400.000 hectares)", de acordo com o oficial de relações públicas da CalFire, Jeremy Rahn.

O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA disse que novas tempestades secas podem desencadear incêndios florestais adicionais, acrescentando que "o oeste dos Estados Unidos e as Grandes Planícies estão envoltos em uma vasta área de fumo devido aos incêndios florestais em curso".

Cerca de 2.600 bombeiros estão a enfrentar os dois maiores incêndios, de 13.700 a lutar contra "quase duas dezenas de grandes incêndios", de acordo com Rahn.

"Se não acredita nas mudanças climáticas, venha para a Califórnia", escreveu ontem o governador do estado, Gavin Newsom, na rede social Twitter, como legenda a uma dramática fotografia de nuvens de fumo a subir de incêndios.

"Isso é de hoje", disse ele, "e é apenas uma pequena parte dos quase 600 incêndios que estamos a combater esta semana."

Newsom publicou imagens apocalípticas de estradas laranjas fumegantes e densas de fumo, com faíscas a voar enquanto as árvores ardiam ferozmente. As vinícolas nas famosas regiões de Napa e Sonoma, que ainda estão a sofrer com as chamas dos últimos anos, estão ameaçadas.