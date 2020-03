A corporação fez um pedido de ajuda, através do seu ‘site’ na Internet, dirigido a “todas as clínicas, empresas, farmácias e público em geral”, para que deixem no quartel máscaras, óculos de proteção e luvas que tenham mais, caso as possam dispensar.

“O material está a esgotar a uma velocidade anormal devido à situação atual! Ajude quem está na linha da frente! Hoje por eles amanhã por si!”, refere a mesma nota.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Estarreja, Joaquim Rebelo, confirmou a escassez deste tipo de equipamentos de proteção.

“A fazer à volta de 15 serviços diários, isto dá para 10 dias. A partir daí, se não chegar mais material, não temos equipamentos”, observou Joaquim Rebelo.

O responsável disse ainda estar convencido que a Autoridade Nacional de Proteção Civil irá enviar algum material, adiantando que o que é mais necessário são máscaras e óculos, porque ainda têm muitas luvas.

O comandante esclareceu ainda que estes equipamentos de proteção destinam-se a ser usados pelos bombeiros nos seus serviços habituais, uma vez que o transporte de doentes infetados com o Covid-19, até ao momento, tem sido garantido pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.

Joaquim Rebelo aproveitou ainda para agradecer a ajuda que os Bombeiros têm recebido de algumas empresas e particulares.

“Algumas clínicas dentárias, que estão fechadas, têm-nos enviado algumas máscaras e também tivemos respostas positivas de algumas empresas da zona e de alguns particulares”, disse o comandante.