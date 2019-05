“Podiam reformar-se, mas na prática não se reformavam porque eram altamente penalizados, agora é-lhes possibilitado uma reorientação de funções até aos 60 anos e, nessa altura, podem aposentar-se sem qualquer corte, coisa que hoje não conseguiam”, disse José Artur Neves.

O secretário de Estado falava à agência Lusa a propósito da manifestação dos bombeiros profissionais que hoje à tarde se realiza em Lisboa em protesto contra as novas regras de aposentação aprovadas recentemente pelo Governo.

O diploma, aprovado no Conselho de Ministros de 09 de maio, prevê o fim dos cortes nas pensões dos bombeiros profissionais, na sequência da aplicação do fator de sustentabilidade, estabelecendo o novo decreto-lei a criação de um regime geral através do qual a idade legal da aposentação é reduzida em seis anos face à idade geral.

O secretário de Estado sublinhou que este diploma “confere um regime especial” aos bombeiros, o equivalente aos das forças de segurança, e elimina os cortes nas pensões.

“Não tinham um estatuto de aposentação verdadeiramente especial, eram penalizados no cálculo da sua reforma. Embora pudessem reformar-se a partir dos 50 anos, as penalizações eram calculadas com base no regime geral e, como tal, nenhum dos bombeiros na prática se aposentava”, disse.