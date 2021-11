Os bombeiros voluntários de Viatodos e Famalicenses retiraram uma vaca de um telhado de uma moradia em Carreira, uma freguesia de Barcelos.

A operação demorou quase três horas, tendo o alerta sido dado por volta das 14h30 desta quarta-feira, segundo o Jornal de Notícias.

"O animal, com um peso aproximado de 700kg, caiu em cima do telhado de um anexo, num terreno agrícola e, para evitar ferimentos adicionais, foi resgatada com recurso à grua do nosso Veículo", escreveram os bombeiros Famalicenses no Facebook.