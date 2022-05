O alerta foi dado cerca das 11:50, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros de Sever do Vouga, com oito homens e três viaturas, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro.

Pelas 14:00 ainda estava a decorrer a operação de resgate do homem, que já foi localizado pelos bombeiros, numa zona de “difícil progressão”.

“O senhor já foi localizado, mas os bombeiros não conseguem fazer o resgate. Vamos abrir um buraco com uma retroescavadora para chegar até à vítima”, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Sever do Vouga, Pedro Mota.

O mesmo responsável referiu que os elementos da equipa de resgate ainda não conseguiram verificar se o homem está consciente.

De acordo com o comandante, o idoso ter-se-á deslocado para aquele local para arranjar um tubo de água.