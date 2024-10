Muitas são as pessoas, no entanto, que não sabem a diferença entre um bombeiro voluntário e um bombeiros sapador. O SAPO24 explica as principais.

Missão:

Tanto um bombeiro voluntário como um bombeiro sapador têm como missão não só combater incêndios como resgatar pessoas em acidentes ou catástrofes naturais;

Diferença entre bombeiros:

Os bombeiros voluntários têm uma outra profissão principal e é bombeiro em regime de voluntariado;

Os bombeiros sapadores são profissionais;

Os bombeiros voluntários pertencem a uma associação de bombeiros e são constituídas por bombeiros em regime de voluntariado;

Os bombeiros sapadores estão na dependência direta de uma câmara municipal;

Os bombeiros voluntários estão obrigados, apenas, a realizar 200 horas de trabalho anual;

Os bombeiros sapadores praticam o horário de quatro turnos rotativos de 12 horas (12 horas de trabalho diurno, 24 horas de descanso, 12 horas de trabalho noturno, quarenta e oito horas de descanso) das 8h00 às 20h00 e das 20h00 às 8h00 do dia seguinte;

O salário dos bombeiros voluntários é pago pela Proteção Civil;

O salários dos bombeiros sapadores é pago pela Administração Pública.

Nível salarial entre bombeiros:

Os bombeiros voluntários recebem 2,86 euros por hora;

Os bombeiros sapadores têm um vencimento base de 1075, 85 euros.

Funções:

Bombeiros profissionais são os bombeiros municipais que desempenham funções com carácter profissionalizado e a tempo inteiro;

Bombeiros sapadores pertencem a corpos especiais de funcionários especializados de protecção civil integrados nos quadros de pessoal das câmaras municipais. Para efeitos funcionais, administrativos e disciplinares, dependem do presidente da respetiva câmara municipal.

Os bombeiros voluntários exercem as suas funções em todo o território nacional;

Os bombeiros sapadores exercem as suas funções apenas dentro do município para o qual trabalham e só saem do mesmo quando solicitados e em casos ditos extremos;

Amos exercem as seguintes funções: combater os incêndios; prestar socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades; prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas; exercer actividades de socorro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; fazer a protecção contra incêndios em edifícios públicos, casas de espectáculos e divertimento público e outros recintos, mediante solicitação e de acordo com as normas em vigor, nomeadamente prestando serviço de vigilância durante a realização de eventos públicos; colaborar noutras actividades de protecção civil, no âmbito do exercício das funções específicas que lhes forem cometidas; emitir, nos termos da lei, pareceres técnicos em matéria de protecção contra incêndios e outros sinistros; exercer actividades de formação cívica, com especial incidência nos domínios da prevenção contra o risco de incêndio e outros acidentes domésticos; participar noutras acções, para as quais estejam tecnicamente preparados e se enquadrem nos seus fins específicos.

Recrutamento:

Os requisitos para ser bombeiro voluntário:

Escolaridade mínima obrigatória; Recruta de Estagiários: O ingresso na carreira de bombeiro voluntário é feito na categoria de bombeiro de 3ª, de entre os estagiários aprovados em estágio, com idades compreendidas entre os 17 e os 45 anos. O estágio tem a duração mínima de um ano. Recruta de Cadetes: O recrutamento das escolas de cadetes é feito entre indivíduos com idades entre os 14 e os 16 anos. Recruta de Infantes: O recrutamento das escolas de infantes é feito entre indivíduos com idades entre os 6 e os 13 anos.

