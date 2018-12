As atividades nas escolas fazem parte do plano de salvaguarda e valorização desta arte de caráter popular, "praticamente concluído", assim como o processo de Certificação do Modo de Produção do Boneco de Estremoz, explicou a autarca.

Um ano depois da distinção, "várias escolas do 1.º ciclo do concelho já proporcionam, como atividade extracurricular, oficinas sobre os bonecos", disse hoje à agência Lusa Márcia Oliveira, vereadora da Cultura da Câmara de Estremoz, no distrito de Évora.

"Fica assim esta arte mais salvaguardada de práticas ilegais de produção e comercialização que a possam desprestigiar e aos seus intérpretes", frisou Márcia Oliveira.

A classificação, segundo a autarca, conduziu também a um "aumento significativo" da procura pelos bonecos de Estremoz, o primeiro figurado do mundo a receber a distinção de Património Cultural Imaterial da Humanidade, assim como a procura turística pelo concelho alentejano.

"Também as exposições temporárias, ligadas à temática do boneco de Estremoz, aumentaram significativamente em todo o país, bem como os convites para participação em conferências ligadas ao Património Cultural", adiantou.

No âmbito do plano de salvaguarda e valorização, também já foi publicado um livro da autoria de Hugo Guerreiro, responsável técnico da candidatura à UNESCO e diretor do Museu Municipal de Estremoz.

Para o próximo ano, Márcia Oliveira disse estar prevista a instalação de um Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, integrado no plano de valorização e salvaguarda, além de ser erguido um monumento de homenagem junto às Portas de Santa Catarina.

Os bonecos de Estremoz pertencem a uma arte de caráter popular, com mais de 300 anos de história.

Com mais de uma centena de figuras diferentes inventariadas, a arte, a que se dedicam vários artesãos do concelho, consiste na modelação de uma figura em barro cozido, policromado e efetuada manualmente, segundo uma técnica com origem pelo menos no século XVII.