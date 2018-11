A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, disse esta sexta-feira que António Costa é um primeiro-ministro que “nunca assume as suas responsabilidades", sublinhando que este comportamento é já "um padrão" e não é exclusivo do acidente de Borba.

"Este é um primeiro-ministro que nunca assume as suas responsabilidades, nunca até agora o vimos assumir as suas responsabilidades. É um padrão, infelizmente", afirmou Assunção Cristas, no Porto, onde participou esta sexta-feira num jantar organizado pela Comissão Política Concelhia.

A líder dos centristas comentava as declarações de António Costa que afirmou hoje que, no colapso da estrada entre Borba e Vila Viçosa, não há uma evidência da responsabilidade do Estado, salientando que aquela via rodoviária não é, desde 2005, da gestão das infraestruturas estatais.

"O Estado é uma pessoa coletiva pública distinta dos municípios. Não me compete a mim estar a apurar se há ou não responsabilidade do município enquanto titular da estrada, mas também não me compete substituir-me ao município em eventuais responsabilidades", afirmou o primeiro-ministro.

Para Assunção Cristas, o chefe do executivo "é um bom artista" na medida em que conseguiu, durante três anos, manter a estabilidade desta solução governativa, mas tirando essa habilidade, vê-se “o primeiro-ministro a falhar nos momentos mais críticos, mais duros para o país, seja no caso do incêndio de Pedrógão, seja em Tancos e agora também na reação a Borba".

"É um primeiro-ministro que parece que nunca tem responsabilidades, nada do que é difícil tem a ver com o Governo e, portanto, é um Governo que, na nossa perspetiva, não serve o país", reiterou.