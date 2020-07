Boris Johnson revelou as próximas etapas do seu plano para retirar gradualmente a Inglaterra do confinamento estabelecido em 23 de março, a fim de combater a propagação do novo coronavírus.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou nesta sexta-feira os próximos passos para o desconfinamento do país, dizendo que espera "um regresso à normalidade o mais rápido possível a partir de novembro, talvez a tempo do Natal". Com 45.000 mortos, o Reino Unido é o país mais atingido na Europa pela pandemia, e o governo conservador liderado por Boris Johnson tem sido bastante criticado por sua administração da crise. O líder conservador mostrou-se, porém, bastante otimista para o futuro. "Espero sinceramente a retirada das medidas extraordinárias" implementadas para conter a epidemia ", declarou numa conferência de imprensa. Para alcançar esse objetivo, o governo britânico planeia aumentar ainda mais a sua capacidade de triagem, visando "pelo menos 500.000 testes por dia ou 3,5 milhões por semana" até ao final de outubro. Também destinará 3 mil milhões de libras adicionais (3,3 mil milhões de euros) ao serviço público de saúde britânico (NHS). O líder conservador encorajou os ingleses a retomar o transporte público a partir desta sexta-feira e incentivou a voltar ao local de trabalho a partir de 1 de agosto, contando com os empregadores para determinar se os funcionários podem continuar a trabalhar em regime de teletrabalho ou se devem regressar aos escritórios. Na quinta-feira, no entanto, o consultor científico do governo, Patrick Vallance, considerou que o teletrabalho era uma "solução perfeitamente boa" e que "não havia absolutamente nenhuma razão" para alterar as recomendações a esse respeito. Casinos, pistas de bowling, pistas de patinagem, salões de beleza e salas de espetáculos também poderão reabrir a partir de 1 de agosto, anunciou Boris Johnson. Escolas, faculdades e creches retomarão os serviços de período integral a partir de setembro. O outono marcará o regresso dos casamentos que juntem até 30 pessoas, conferências e eventos em estádios. O primeiro-ministro, no entanto, esclareceu que este calendário permanece "condicional" e sujeito à evolução da epidemia. As autoridades locais em toda a Inglaterra receberão novos poderes para poder impor rapidamente restrições locais em caso de surtos localizados. "Se continuarmos a trabalhar juntos, como temos feito até agora, sei que poderemos derrotar este vírus", disse Boris Johnson, acrescentando que "espera o melhor cenário, mas se prepara para o pior".