O antigo chefe da diplomacia britânica Boris Johnson criticou esta segunda-feira a política da primeira-ministra Theresa May, sobre o Brexit, considerando que a Grã-Bretanha vai ficar numa posição enfraquecida.

Boris Johnson escreveu hoje no Daily Telegraph que o plano de Theresa May de continuar a ter laços com a União Europeia depois do Brexit vai deixar a Grã-Bretanha numa posição enfraquecida.

O antigo chefe da diplomacia britânica considera que Theresa May está a dar aos líderes da União Europeia uma “vitória” sem sequer tentar arranjar um plano para o Brexit que fortaleça a Grã-Bretanha depois de deixar a União Europeia em março.

O Reino Unido vai deixar a União Europeia (UE) a 29 de março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos após o referendo de 23 de junho de 2016 que viu 52% dos britânicos votarem a favor do Brexit.

O negociador britânico, Davis Davis, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, demitiram-se em julho em desacordo com a forma como estão a decorrer as negociações para a concretização da saída do Reino Unido da UE.