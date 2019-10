Em comunicado hoje divulgado, o gabinete de Boris Johnson disse que o primeiro-ministro britânico e o presidente turco Erdogan “concordaram em procurar uma oportunidade para se reunirem com o presidente [Emmanuel] Macron e a chanceler [Angela] Merkel para discutir a situação atual, assim como questões mais amplas, incluindo antiterrorismo e migração”.

Boris Johnson descreveu o acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA como um “passo na direção certa”, mas também enfatizou haver “ainda muita preocupação com a operação militar da Turquia no nordeste da Síria”.

Em 9 de outubro, a Turquia lançou uma ofensiva militar, no nordeste da Síria, região liderada pelos curdos.

Segundo um correspondente da AFP no local e uma ONG, as forças americanas abandonaram hoje a sua maior base no norte da Síria, no âmbito de uma retirada de cerca de mil soldados daquela região anunciada por Washington.