“A morte de George Floyd ocorreu a milhares de quilómetros de distância - noutro país, sob outra jurisdição - e, no entanto, simplesmente não podemos ignorar a profundidade da emoção que foi desencadeada por esse incidente, de um homem negro perder a vida nas mãos da polícia”, afirmou, numa declaração à publicação The Voice.

As últimas palavras de Floyd "não consigo respirar”, refere Johnson, "despertaram uma raiva e um sentimento de injustiça generalizado e incontestável e inegável, um sentimento de que pessoas de grupos étnicos negros e minoritários enfrentam discriminação: na educação, no emprego, na aplicação do direito penal”.

Embora se sinta "orgulhoso" por liderar "o governo mais etnicamente diverso da história" do Reino Unido, o primeiro-ministro britânico admite que é preciso fazer mais para combater o racismo no país.

Porém, Boris Johnson criticou aqueles que participaram em manifestações durante o fim de semana sem cumprir as regras de distanciamento social e condenou os confrontos com a polícia e atos de vandalismo, prometendo que os responsáveis serão castigados de acordo com a lei.