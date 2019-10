O plano pressupõe que a Irlanda do Norte sai da união aduaneira europeia e fica a fazer parte de uma união aduaneira britânica quando o Reino Unido sair da UE, após o período de transição, no final de 2020.

O alinhamento com as regras do mercado comum na Irlanda do Norte teria de ser autorizado pelas autoridades autónomas da província britânica a cada quatro anos.

Porém, os críticos apontam para o facto de não existir uma estabilidade política naquela província britânica, pois está sem governo desde as eleições de 2017 devido à divergência entre o Partido Democrata Unionista (DUP) e Sinn Féin.

Referem também para a efetiva criação de duas fronteiras, uma entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, e outra com a vizinha Irlanda, cuja necessidade de controlos aduaneiros põe em causa os termos dos acordos de paz de 1998 para o território.

Boris Johnson garante que o seu plano não implica a criação de “fronteiras físicas nem de controlos”.

Na semana passada, a UE manifestou reservas sobre as propostas e pediu mais detalhes, estando previsto um novo encontro entre o enviado de Boris Johnson, David Frost, e o negociador-chefe dos 27, Michel Barnier.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reconheceu em comunicado “avanços positivos, particularmente no que diz respeito ao completo alinhamento regulatório de todos os bens e do controlo dos bens provenientes da Grã-Bretanha que entrem na Irlanda do Norte”.

No entanto, para Juncker “ainda existem alguns pontos problemáticos que exigirão um trabalho suplementar nos próximos dias, principalmente no que diz respeito à governança do ‘backstop'”, segundo a mesma nota.