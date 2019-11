No discurso, Corbyn vai renovar a promessa de resolver o processo em seis meses, com metade dedicados a negociar com Bruxelas um “acordo sensato” que inclua “uma nova união aduaneira, uma relação próxima com o mercado único e garantias de direitos e proteções”.

Nos três meses seguintes, o ‘Labour’ pretende organizar um referendo e submeter o mesmo acordo a um “voto confirmativo”, com a opção de permanecer na UE.

O Reino Unido tinha previsto sair da UE a 31 de outubro, mas acabou por aceitar um novo prolongamento até 31 de janeiro.

As eleições legislativas são vistas como uma forma de romper o impasse no parlamento, que chumbou três vezes um acordo negociado por Theresa May e recusou aprovar em três dias o acordo negociado por Boris Johnson, inviabilizando assim a saída no final de outubro.