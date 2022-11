A justiça francesa suspeita de que Alexis Kohler, o colaborador mais próximo do presidente Emmanuel Macron, "tenha participado" em decisões relativas a uma companhia de navegação ligada à sua família enquanto alto funcionário do Estado, segundo elementos recolhidos no seu interrogatório, ao qual a AFP teve acesso nesta terça-feira.

EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT