"Devido à influência de um anticiclone localizado no norte da Península Ibérica, quase estacionário, prevê-se nas próximas duas noites (18 e 19 de dezembro) valores baixos de temperatura mínima um pouco por todo o território do continente, em especial nas zonas de vale ou mais abrigadas", indicou o IPMA, em comunicado.

Está prevista a ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal, mais provável no interior norte e centro, que poderá persistir em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta.

De acordo com o IPMA, prevê-se que a temperatura mínima atinja valores abaixo de 0º C (graus Celsius) em grande parte do interior norte e centro, sendo entre 0 e 3°C no interior sul e entre 3 e 7° C no litoral.

Por outro lado, segundo o instituto, a temperatura máxima "deverá apresentar-se dentro ou mesmo ligeiramente acima do normal para a época do ano, esperando-se valores entre 7 e 13° C no interior norte e centro e entre 13 e 17° C para o restante território".

A exceção será nos locais onde o nevoeiro persistir durante o dia no nordeste transmontano e Beira Alta, onde a temperatura máxima poderá não ultrapassar os 5° C.

"Por esse motivo, emitiu-se aviso amarelo de tempo frio devido a temperaturas mínimas baixas nos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu", explica o IPMA.

Apesar do alerta apenas para estes distritos, o IPMA salienta que "tendo em conta a situação de estabilidade, temperaturas mínimas próximas de 0°C ou ligeiramente inferiores podem ser sentidas um pouco por todo país nas zonas de vale ou mais abrigadas, com formação de geada".

Para o final do dia 19 prevê-se uma alteração temporária na situação meteorológica, com a aproximação e passagem de uma superfície frontal, que trará um aumento de nebulosidade e precipitação fraca, que resultará num aumento da temperatura mínima no dia 20.