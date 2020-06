O jornal “O Globo” teve acesso a um despacho do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, que cita quatro deputados da câmara baixa do Congresso filiados no Partido Social Liberal (PSL) numa investigação sobre manifestações antidemocráticas, iniciada a pedido da PGR.

Os deputados investigados são Bia Kicis, Guiga Peixoto, Aline Sleutjes e General Girão. Os quatro teriam usado verbas parlamentares para financiar grupos de extrema-direita que defendem o fecho do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Todos são aliados do Governo Bolsonaro, que foi eleito Presidente do Brasil em 2018 pelo PSL, mas deixou o partido no ano passado após divergências internas.