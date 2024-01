Phillips, de 57 anos , e Pereira, 41 anos, desapareceram em 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, reserva indígena localizada no norte do país, perto das fronteiras com Colômbia e Peru.

As autoridades não revelaram a identidade do homem detido, mas, segundo a imprensa, trata-se do pescador ilegal Janio Freitas de Souza, suspeito de ser o braço direito de Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia" e identificado nas investigações policiais como autor intelectual do crime.

Villar, preso desde dezembro de 2022, é suspeito de ter liderado uma organização de pesca ilegal no Vale do Javari, entre outros crimes. Outros três pescadores são julgados pelos assassinatos.

Os investigadores alegam que Phillips, jornalista independente que colaborava com o "The Guardian", e Pereira podem ter sido assassinados em resposta ao trabalho deste último contra crimes ambientais naquela região.