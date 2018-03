Um dos três autocarros da comitiva, que transportava jornalistas, foi atingido por dois tiros e o outro, que levava convidados, foi alvo de um disparo. Lula e Hoffmann viajavam num carro, que não foi alvejado no ataque.

"Foi justamente o autocarro em que estava a imprensa que acompanha a caravana" e "outro autocarro dos convidados" os atingidos, informou Hoffmann por telefone à AFP.

O autor dos disparos teve "a intenção de ferir, de matar quem estava dentro do autocarro", afirmou. "Estamos a avaliar se isso foi uma tentativa de atingir o presidente Lula. A caravana é de Lula. Houve uma tentativa de homicídio", acrescentou.

O ataque aconteceu entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras, no estado do Paraná.

No Twitter, a hashtag #LulapeloBrasil mostrava um autocarro com marcas de tiros.

"A nossa caravana está a ser perseguida por grupos fascistas. Já atiraram ovos, pedras. Hoje deram até um tiro no autocarro", relatou Lula na sua conta no Twitter.

"Ninguém foi ferido", acrescentou, num outro tweet, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ). "Esperamos que o governo do estado [do Paraná] e o governo federal, seja golpista ou não, assuma a responsabilidade", acrescentou.

Lula encerra esta quarta-feira, 28 de março, em Curitiba, a campanha de dez dias pelos estados do sul, durante a qual a sua comitiva foi constantemente hostilizada por adversários políticos.