A autorização foi concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão de controlo tutelado pelo Governo brasileiro, e divulgada no Diário Oficial da União.

Em comunicado, a Anvisa refere que as vacinas em estudo, designadas BNT162b1 e BNT162b2, “são baseadas em ácido ribonucleico (RNA), que codifica um antígeno específico do vírus Sars-CoV-2″. O RNA “é traduzido pelo organismo humano em proteínas que irão então induzir uma resposta imunológica”, adianta.

Os testes das vacinas da Pfizer e BioNTech preveem a inclusão de cerca de 29 mil voluntários, sendo 1.000 no Brasil, distribuídos pelos estados de São Paulo e Bahia. O recrutamento dos voluntários é de responsabilidade dos centros que vão desenvolver a investigação.

O ensaio clínico aprovado é composto por três fases e o Brasil participará na terceira.

Os testes aos medicamentos desenvolvidos pelo consórcio da Pfizer com a BioNTech farão parte do terceiro estudo para vacinas contra a covid-19 em desenvolvimento no Brasil, que também está a ajudar a testar um imunizante produzido pela Universidade de Oxford e a empresa farmacêutica AstraZeneca, e outra vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac.

Os testes do medicamento desenvolvido pelos cientistas de Oxford começaram em junho no país sul-americano, que deverá realizar cinco mil testes em voluntários, numa parceria que envolve a organização brasileira Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).