Uma brasileira com 23 anos morreu de insolação na sexta-feira, antes do primeiro concerto no Rio de Janeiro da cantora norte-americana Taylor Swift.

O que aconteceu?

De acordo com declarações de uma amiga ao jornal O Globo, a jovem era estudante de psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis e morreu devido ao calor.

Identificada como Ana Benevides, foi levada para um hospital, mas chegou sem vida e os médicos confirmaram que morreu de paragem cardiorrespiratória.

Taylor Swift manifestou-se quanto ao sucedido?

Sim. Na sua conta no Instagram, a cantora confirmou a morte, disse estar chocada com o ocorrido e enviou condolências à família e aos amigos da sua seguidora.

"Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas, com o coração partido, tenho de dizer que perdemos um fã esta noite, antes do meu concerto. Não consigo expressar o quão devastada estou com isto. Tenho muito pouca informação, para além do facto de que ela era incrivelmente bonita e demasiado jovem", escreveu.

Aconteceu mais algum episódio devido ao calor durante o concerto?

Vários espetadores do concerto foram atendidos pelos serviços médicos no Estádio Olímpico Nilton Santos por problemas de saúde relacionados com o calor.

A certa altura, Taylor Switf interrompeu o espetáculo para pedir à produção que levasse água a uma pessoa que a pedia, a cerca de 30 metros do palco. Noutro momento, a cantora atirou do palco uma garrafa de água para os fãs, segundo imagens reproduzidas nas redes sociais.

Após a confirmação da morte, muitos fãs da cantora protestaram nas redes sociais contra a proibição de levar garrafas de água para o estádio onde se realizava o concerto.

Esta proibição é mesmo verdade?

O ministro da Justiça, Flávio Dino, escreveu nas suas redes sociais que a Secretaria da Defesa do Consumidor, que está sob a sua alçada, vai abrir uma “investigação imediata” sobre as restrições que impedem quem assiste a concertos de grandes dimensões de levar as suas próprias garrafas de água, o que, no Rio de Janeiro, faz parte das medidas de segurança para esse tipo de eventos.

Segundo o ministro, “é inaceitável que as pessoas sofram, desmaiem ou até morram por falta de acesso a água”.

As temperaturas no Brasil estão assim tão altas?

As ondas de calor e o aumento da temperatura em geral são “o novo normal” no Brasil. Só esta semana, as regiões sudeste ao centro-oeste do Brasil sofreram com uma onda de calor que, além de elevar a temperatura e trazer desconforto para a população, também favoreceu a disseminação dos incêndios na região do Pantanal.

O índice de calor – uma combinação de temperatura e humidade – atingiu 58,5 graus Celsius na manhã de terça-feira passada no Rio de Janeiro, o valor mais alto já registado na cidade. As temperaturas reais caíram ligeiramente na quarta-feira, mas subiram novamente na quinta-feira.

Em São Paulo, as temperaturas atingiram mais de 37 graus, pouco abaixo de um recorde, e o estado de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do país, registou 43 graus, outro recorde de temperatura.

O Rio de Janeiro registou temperaturas superiores a 40 graus Celsius na sexta-feira, com uma sensação térmica a atingir 59 graus em algumas zonas da cidade.

O que está a causar este tempo?

As altas temperaturas registadas nos últimos dias no Brasil foram provocadas pela quarta onda de calor do ano e, segundo os cientistas, são consequência de um intenso El Niño (fenómenos que causam grandes alterações no clima) e dos efeitos do aquecimento global.

*Com Lusa