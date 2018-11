O chefe de Estado brasileiro, Michel Temer, reúne-se hoje, em Brasília, capital do país, com o Presidente eleito, Jair Bolsonaro, segundo a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

O encontro está agendado para as 15:00 locais (mais duas horas em Lisboa).

Jair Bolsonaro, eleito Presidente do Brasil no dia 28 de outubro, depois de derrotar Fernando Haddad na segunda volta das eleições presidenciais, deve permanecer em Brasília até quinta-feira.

Na terça-feira, Temer e Bolsonaro estiveram juntos na sessão que comemorou os 30 anos da Constituição brasileira, em Brasília, naquela que foi a primeira deslocação do futuro chefe de Estado após a eleição.

O futuro Presidente brasileiro já adiantou cinco nomes para a composição do seu governo: o deputado federal Onyx Lorenzoni vai ocupar o Ministério da Casa Civil, enquanto o astronauta e major da reserva Marcos Pontes fica com a tutela do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Por sua vez, o general na reserva Augusto Heleno assume a Defesa, o juiz Sergio Moro fica com a pasta da Justiça e o economista Paulo Guedes assume o Ministério da Economia.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita), Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no dia 28 de outubro, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos, derrotando o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, que teve 44,9% dos votos.