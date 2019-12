“Os números são bons, os fundamentos são bons, os juros estão baixos”, vincou o ministro, congratulando-se também com a captação de mais investimento estrangeiro.

O governante afirmou igualmente que este é o Brasil real em que “a alegria de crescer” é que preocupa, sublinhando que é preciso “boa informação” que mostre a realidade das políticas do Brasil “em vez de viverem numa bolha”.

Questionado sobre a visão do Governo brasileiro face a Greta Thunberg, considerou tratar-se de uma pessoa que “vive com todo o conforto” e que “quer aparecer” suportando-se em imagens e ‘slogans’ “totalmente superficiais, que não têm nada a ver com a vida das pessoas que trabalham” e tentam mudar os seus países, combater a corrupção e criar oportunidades e também defender o ambiente, na prática.

“O importante é sair dessa bolha e procurar informar-se sobre o Brasil”, referiu.

O Presidente Jair Bolsonaro apelidou a ativista sueca de 16 anos de “pirralha” ao ser questionado por jornalistas a propósito da morte de dois índios da etnia Guajajara que Greta Thunberg disse terem sido assassinados por tentarem proteger a floresta do desmatamento.

Esta semana, a revista Time elegeu a adolescente, que se tornou o rosto do movimento de emergência climática, como Personalidade do Ano.