O governo do estado brasileiro do Rio de Janeiro contabilizou 136 óbitos em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, localizada na região serrana do estado, num balanço divulgado na tarde de hoje.

As autoridades locais têm informações diferentes sobre o número de pessoas que não foram encontradas, que podem estar mortas ou presas nos escombros das áreas devastadas pelos deslizamentos de terras e enxurradas. A Polícia Civil contabilizou 218 desaparecidos, mas o Ministério Público reduziu esse número para cerca de 60 pessoas. De acordo com a Defesa Civil, já foram registados 436 deslizamentos de terra desde a terça-feira passada, quando a cidade foi atingida pela maior tempestade registada desde 1932. A agência Efe relatou que as casas funerárias em Petrópolis estão cheias, muitas empresas ainda estão fechadas e muitas estradas permanecem intransitáveis. Mais de 140 veículos foram retirados dos rios e ruas, segundo a prefeitura de câmara. Escolas e igrejas foram transformadas em abrigos e depósitos de doações para pelo menos 850 pessoas que estão desabrigadas. A campanha de vacinação contra a covid-19 continua suspensa. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, informou que estão trabalhando para recuperar serviços essenciais, como energia elétrica, transporte e coleta de lixo, e que a busca por mais vítimas "que ainda são muitas" continua. O tempo permanecia instável em Petrópolis, motivo de preocupação para as equipas de resgate. Há previsão de chuva, moderada a forte, para a cidade nos próximos dias, o que faz com que as sirenes da Defesa Civil continuem acionadas. Mais de 500 bombeiros, com helicópteros, escavadeiras e cães farejadores, estão mobilizados para procurar os desaparecidos, enquanto a esperança de encontrar sobreviventes entre eles é cada vez menor. Centenas de voluntários também foram ajudar, incluindo um grande número de moradores de bairros devastados. O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, regressou ao país de uma viagem internacional que realizou à Rússia e a Hungria, e sobrevoou a região de Petrópolis nesta sexta-feira. Bolsonaro disse ter observado cenas de destruição equivalentes às verificadas em guerras e anunciou a intenção do Governo de transferir cerca de mil milhões de reais (173 milhões de euros) para ajudar na reconstrução da cidade