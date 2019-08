“Vamos fazer uma visita, primeiro, à embaixada da Grã-Bretanha e pensar na possibilidade do parlamento dialogar com os outros parlamentos da Europa, para deixar claro que a posição do Brasil, como um todo, de todos os brasileiros e também do Presidente (Jair Bolsonaro), é uma posição de respeito pela Floresta Amazónia, e de não deixar que se aprovem leis que possam ir em sentido contrário”, disse Maia, numa entrevista ao portal de notícias G1.

Porém, o discurso de abertura para diálogo com a Europa de Rodrigo Maia diverge da retórica do atual executivo do Brasil.

O ministro da Casa Civil brasileiro, Onyx Lorenzoni, disse na quinta-feira que a Europa usa o discurso ambiental e a desflorestação da Amazónia para “confrontar os princípios capitalistas e impor barreiras ao crescimento do Brasil”.

“Não podemos ser ingénuos. Os europeus usam a questão do ambiente por duas razões: a primeira, para confrontar os princípios capitalistas. Desde que caiu o Muro de Berlim, uma das vertentes para a qual a esquerda europeia migrou foi para a questão do meio ambiente. E, segundo, impor barreiras ao crescimento e ao comércio com o Brasil, porque eles têm de proteger os seus produtores”, acrescentou Onyx Lorenzoni, citado pelo Estadão.