Em declarações à agência Lusa, o gestor da área de cultura do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, Bruno Zétola, salientou que, para o efeito estão reunidos desde hoje, em Luanda, diretores e coordenadores pedagógicos dos centros culturais do Brasil em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

Bruno Zétola, disse que, atualmente, o Brasil conta com centros culturais em mais de 40 países, de onde saem formados anualmente em Língua portuguesa cerca de 15.000 alunos.

Contudo, sublinhou, os centros culturais do Brasil nesses países ainda não configuram uma “marca comum”, a exemplo do Instituto Camões – Centro Cultural Português ou do espanhol Cervantes.

“Estamos a começar agora esse trabalho de sistematizar e dar uma harmonia para que a nossa rede possa, no futuro, atingir mais alunos na formação do português, em várias vertentes. Vamos tentar sistematizar tudo isso”, explicou o gestor.

Segundo Bruno Zétola, durante esta semana, os participantes vão debater o projeto de criação da “marca comum”, que passa pela sistematização das práticas curriculares e pedagógicas.