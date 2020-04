São Paulo é o epicentro do coronavírus no Brasil e já registou pelo menos 275 mortes e 4.620 casos confirmados da doença, números que devem aumentar porque o estado tem dificuldade em processar milhares de exames colhidos de casos suspeitos.

Entre as vítimas fatais da covid-19, segundo informações divulgadas hoje pelo governo regional, 85,8% tinham 60 anos ou mais. Desses, 92,1% tinham algum tipo de doença prévia.

O número de mortes pela covid-19 entre 17 de março e 5 de abril em São Paulo já é quase igual ao total de óbitos por gripe registados ao longo de todo o ano passado.

Segundo o governo local, os internamentos de pacientes com a confirmação da doença em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cresceram 1.500% desde 20 de março, passando de 33 para 524, no último dia 3. As mortes subiram 180% numa semana.

Um estudo do Instituto Butantan em parceria com o Centro de Contingência informou que 66% dos moradores do estado permaneceram nas suas casas após 23 de março e houve uma expressiva redução de pacientes com quadros pulmonares internados em hospitais.

No entanto, o isolamento diminuiu nos últimos dias: em 02 de abril, era de 52,4% na cidade de São Paulo e de 51,8% no estado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Dos casos de infeção, mais de 240 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.