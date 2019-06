Após quase três horas de debate, o Senado aprovou — com 47 votos a favor e 28 contra — o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que na semana passada tinha defendido a suspensão do decreto presidencial.

Com o resultado, o tema será agora discutido pela Câmara dos Deputados, que terá a última palavra sobre o decreto.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que a votação desta terça-feira foi realizada com "maturidade política".

Bolsonaro tinha pedido aos senadores e deputados para não derrubarem o decreto.

"Quero fazer um apelo aos deputados e senadores, nossos eternos aliados. O Senado e a Câmara vão discutir a questão do decreto das armas. A segurança no campo é uma coisa importantíssima, e nós ampliamos por decreto o porte de arma de fogo em todo o perímetro da propriedade de vocês. Não deixem esses dois decretos morrerem na Câmara ou no Senado. A nossa vida é muito importante".