O Presidente do Brasil assinou hoje um decreto através do qual destinou 360 milhões de dólares para financiar a intervenção militar decretada pelo governo na área de segurança do estado do Rio de Janeiro, informaram fontes oficiais.

“Vamos vencer esta batalha contra o crime”, escreveu Michel Temer na sua página oficial da rede social Twitter, referindo que tinha assinado o decreto. O valor inicialmente estimado pelo executivo brasileiro foi de 300 milhões de dólares, mas acabou por ser aumentado em mais 60 milhões. No entanto, o número destinado é significativamente menor do que os cerca de 931 milhões de dólares que o general Walter Braga Netto, responsável no Rio de Janeiro, disse que, no mínimo, seriam necessários para a área de Segurança Pública da região. A intervenção militar foi decretada por Michel Temer a 16 de fevereiro deste ano para travar a onda de violência que só em 2017 causou 6.731 mortos, entre eles mais de cem polícias e uma dezena de crianças atingidas por balas perdidas. Essa decisão tem sido criticada por movimentos sociais e setores da oposição, que afirmam que a medida é motivada por fatores políticos e eleitorais. Partilhar