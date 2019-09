Na opinião do social-democrata Achim Post, segundo no grupo parlamentar, "uma nova extensão só é concebível com uma razão realmente convincente, como novas eleições ou um segundo referendo".

Uma nova extensão para continuar "a política de dar e receber em Londres" não deve ser permitida, acrescentou Post.

A posição da Alemanha, preocupada com as repercussões de um 'brexit' sem acordo sobre a sua economia, está longe da posição de Paris, onde o Presidente, Emmanuel Macron, tem sido cético quanto à possibilidade de uma nova extensão.

O atual prazo do Reino Unido para deixar a UE, que já é uma extensão, termina em 31 de outubro e o primeiro-ministro do país, Boris Johnson, está disposto a deixar o bloco mesmo sem acordo.

Boris Johnson é contra alguns termos do acordo de saída da UE assinado pela sua antecessora, Theresa May, e em particular rm relação à "salvaguarda irlandesa".

No entanto, o primeiro-ministro está numa posição difícil, depois de ter perdido a maioria na câmara baixa e de o parlamento ter aprovado uma lei que exige que peça nova extensão se não chegar a acordo até 19 de outubro.