Como resposta à passagem desta lei, o Governo pediu a Isabel II, para suspender o Parlamento durante cinco semanas, até 14 de outubro, com o objetivo de "apresentar uma nova agenda legislativa nacional ousada e ambiciosa para a renovação do país após o 'Brexit'.

A decisão, apesar de inicialmente aceite e do Parlamento ter sido suspenso a 10 de setembro, foi revertida pelo Supremo Tribunal inglês no dia 24, tendo decidido que a ação era "ilegal, nula e sem efeito". O Parlamento voltou então a reunir-se no dia 25.

Na leitura da decisão, a juíza, Brenda Hale, disse que "a decisão de aconselhar Sua Majestade a suspender o Parlamento foi ilegal porque teve o efeito de frustrar ou impedir a capacidade do Parlamento de desempenhar as suas funções constitucionais sem uma justificação razoável".

O processo de saída do Reino Unido da UE está num impasse desde janeiro, quando o Acordo de Saída negociado pela primeira-ministra anterior foi chumbado no parlamento, o que aconteceu mais duas vezes, resultando num adiamento do ‘Brexit', cujo prazo está previsto para 31 de outubro.

O principal ponto de discórdia era a solução de salvaguarda designada por ‘backstop', que só entraria em vigor caso não existisse um entendimento para um futuro acordo até ao final de 2020.