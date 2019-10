Os ativistas da campanha People’s Vote exigem desde a sua formação em 2008 a convocação de um novo referendo sobre o acordo final do ‘Brexit’, onde também possam decidir se pretendem permanecer na União Europeia (UE) ou sair sem acordo.

A campanha multipartidária, apoiada por vários grupos independentes pró-europeus (Open Britain, European Movement UK, Our Future Our Choice e Wales For Europe) convocou manifestações no passado, mas este ‘supersábado’, como foi descrito por alguns media, foi a mais participada, com os organizadores a referirem-se a um milhão de pessoas na rua.

A apenas doze dias do anunciado divórcio entre o Reino Unido e a UE, o protesto revelou o descontentamento de uma parte importante da sociedade britânica.

A Câmara dos Comuns votou hoje a favor de uma proposta que força o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a pedir um adiamento do ‘Brexit’ até ser aprovada no parlamento britânico a legislação que regulamente o acordo de saída.