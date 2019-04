Atualmente, o Consulado-Geral de Londres tem 34 funcionários, e o de Manchester 14, mas nem todos podem praticar atos consulares porque, ou fazem parte do centro de atendimento, ou são estagiários.

José Luís Carneiro disse que o MNE tem estado a colaborar com os Ministérios da Justiça e da Administração Interna no sentido de resolver situações mais complicadas, como casos de cidadãos indocumentados ou com documentos prescritos, ou ainda de familiares sem nacionalidade portuguesa.

Este reforço de meios humanos vai permitir que sejam realizadas mais permanências consulares, ou seja, a deslocação de funcionários a localidades mais remotas, por exemplo na Escócia ou Irlanda do Norte, para a realização de atos consulares.

A medida faz parte de um plano de contingência que inclui o alargamento do horário de atendimento durante a semana iniciado no início deste mês nos dois postos e a abertura do consulado de Manchester ao sábado em semanas alternadas até ao final do ano.

O secretário de Estado destacou ainda a abertura da "Linha Brexit", que presta não só esclarecimentos por telefone (+44 203 636 8470) e por email (cac.ru@ama.pt), mas também faz marcações para o atendimento nos postos.

No âmbito dos planos de contingência para o ‘Brexit', o Governo português está também a estudar a ampliação do espaço de atendimento do consulado em Londres para um edifício adjacente.

Desde 2018, foi também feito investimento nos meios técnicos, com a instalação de novos computadores, servidores e restruturação da rede informática e designados novos equipamentos para a recolha de dados biométricos necessária para a emissão de documentos de identificação.