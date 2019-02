As cinco condições do líder trabalhista incluem uma “união aduaneira permanente e abrangente em todo o Reino Unido” que implique “um alinhamento com o código alfandegário comum, uma tarifa externa comum e um acordo sobre política comercial que inclua poder de decisão do Reino Unido sobre os futuros acordos comerciais da União Europeia”.

Corbyn também quer um alinhamento estreito com o mercado único da UE, um “alinhamento dinâmico dos direitos e proteções” para os trabalhadores, a participação em agências da UE e programas de financiamento e, por fim, acordos sobre segurança, como a manutenção do acesso ao mandado de detenção europeu.

O líder trabalhista vinca que May não terá o seu apoio apenas se obtiver concessões da União Europeia sobre a questão da fronteira da Irlanda do Norte.

Porém, a primeira-ministra já apontado no passado objeções a esta posição de Corbyn, porque tal impediria o Governo britânico de comandar a sua própria política comercial e negociar acordos bilaterais com países terceiros.

Para já, Theresa May está empenhada em tentar renegociar uma alternativa à solução de salvaguarda, conhecida como ‘backstop’, para evitar uma fronteira com controlos na Irlanda do Norte com a vizinha Irlanda.

Theresa May encontra-se hoje em Bruxelas com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, com o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.