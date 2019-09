Sassoli precisou que a assembleia europeia está disposta a voltar à proposta original da UE, ou seja, a “aceitar que o ‘backstop’ só será aplicado na Irlanda do Norte”, assim como a rever a declaração política, “conferindo-lhe um cariz juridicamente vinculativo”, e a concluir “um acordo de associação que, se for suficientemente fundamentado, tornará o ‘backstop’ desnecessário”.

Boris Johnson tem reiterado que é possível substituir o mecanismo designado por 'backstop', inscrito no Acordo de Saída firmado em novembro entre Bruxelas e a sua antecessora, Theresa May, que pretende evitar uma fronteira física na Irlanda do Norte e que consiste na criação de “um espaço aduaneiro único” entre a UE e o Reino Unido.

Alertando para a proximidade da data prevista para o ‘Brexit’, 31 de outubro, o presidente do PE assumiu que a instituição a que preside está disposta a aceitar uma nova extensão do Artigo 50.º do Tratado da UE, caso esta seja bem fundamentada, nomeadamente por um cenário de antecipação de eleições.

Embora tenha iniciado a sua intervenção lembrando que não cabe ao PE “envolver-se no debate interno no Reino Unido”, o italiano não resistiu a comentar a decisão do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de suspender o Parlamento do Reino Unido.

“Sou a favor de que o Parlamento esteja aberto em permanência, sobretudo quando se discute o futuro do Reino Unido. Os parlamentos são a casa da democracia, a voz dos cidadãos. Se não se pode discutir o futuro no parlamento, onde podemos fazê-lo? Daí termos ficado chocados com a decisão do primeiro-ministro britânico. Somos a favor de parlamentos abertos”, concluiu.

Também o negociador-chefe comunitário, em declarações aos jornalistas à entrada para a sua reunião com a Conferência de Presidentes, lembrou que os 27 ainda aguardam propostas por parte do Governo de Boris Johnson para desbloquear o impasse nas negociações.

“Continuamos preparados para examinar objetivamente qualquer proposta concreta e legalmente operacional feita pelo Reino Unido”, disse.