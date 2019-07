Os dois projetos de resolução, um do PSD e outro do CDS, foram aprovados com votos favoráveis do PSD, CDS e PAN, o voto contra do PS, e abstenção dos restantes.

Com esta resolução, os social-democratas recomendam ao Governo que intensifique os trabalhos para preparar um plano de ação de contingência para a saída do Reino Unido da União Europeia com ou sem acordo.

O PSD aconselha ainda o executivo a “informar a Assembleia da República do ponto de situação da preparação do plano”.

No caso do CDS, a recomendação também pede um plano de ação, mas que envolva os parceiros sociais e reflita os seus contributos nas medidas setoriais.

Além disso, o CDS pede ao Governo para reforçar a resposta dos consulados no Reino Unido aos processos de regularização da situação dos cidadãos nacionais a residir e trabalhar no país.

Além disso, o partido dirigido por Assunção Cristas, recomenda a criação de “uma linha de crédito para o apoio às empresas portuguesas que operam ou exportam para o Reino Unido” e o lançamento, “à margem do plano de ação, de uma campanha de informação” orientada para as empresas.