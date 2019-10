O parlamento vai hoje votar uma moção apresentada pelo governo que propõe a realização de eleições legislativas antecipadas a 12 de dezembro, mas para ser aprovada precisa do apoio de dois terços dos 650 deputados, equivalente a 434 deputados.

O governo pretendia que o processo de aprovação da legislação que regula o ‘Brexit' fosse concluído até ao dia da dissolução do parlamento, no final do dia 06 de novembro, após o qual começa a campanha eleitoral, normalmente 25 dias úteis antes da data das eleições.

Numa declaração escrita submetida hoje, o primeiro-ministro indicou que, depois das eleições, pretende reabrir o parlamento antes de 23 de dezembro para que os novos deputados tomem posse.

Se for chumbada, como em duas ocasiões em setembro, outros dois partidos da oposição, os Liberais Democratas e o Partido Nacionalista Escocês (SNP) anunciaram a intenção de introduzir um projeto de lei para agendar as eleições para 9 de dezembro.

Desta forma, as eleições podem ser viabilizadas por uma maioria simples.

Os 27 Estados-membros da União Europeia concordaram hoje com um novo adiamento do ‘Brexit' até 31 de janeiro, oferecendo, contudo, ao Reino Unido a possibilidade de abandonar mais cedo o bloco caso o parlamento ratifique o Acordo de Saída.

A extensão flexível do período do Artigo 50.º do Tratado da UE permitirá ao Reino Unido sair mais cedo do bloco caso o parlamento britânico aprove finalmente o acordo firmado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, e por Bruxelas e já ratificado pelos chefes de Estado e de Governo dos 27.