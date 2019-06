"Temos de sair no dia 31 de outubro, porque senão receio que possamos assistir a uma perda catastrófica de confiança nos políticos. Nós empurrámos com a barriga duas vezes. E eu acho que o povo britânico está a ficar completamente cansado, tenha votado para ficar ou para sair [na União Europeia]", afirmou o antigo ‘mayor' de Londres Boris Johnson, durante um debate na BBC.

Sem se comprometer definitivamente com o prazo, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros considera que a saída naquela data é "perfeitamente viável" e que o país já fez bastantes preparativos para uma saída sem acordo, mesmo se deseja negociar com Bruxelas alterações ao acordo de saída relativamente à solução para a Irlanda do Norte.

"Nenhum de nós quer uma saída sem acordo. Nós não queremos um ‘Brexit' desordenado, porque isso obviamente seria o tipo de ‘Brexit' que prejudicaria os interesses da economia. No entanto, temos de ser responsáveis e preparar-nos para essa eventualidade", vincou.

O Conselho Europeu aceitou em abril prolongar até 31 de outubro o período de negociação da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), prevista inicialmente para 29 de março, mas também deixou explícito nas suas conclusões que não iria alterar o conteúdo do acordo negociado com o Governo britânico.

O ministro do Interior, Sajid Javid, proclamou ser "fundamental" uma saída em 31 de outubro e defendeu que se devem acelerar os preparativos para uma saída sem acordo para pressionar Bruxelas a renegociar o acordo.

Na sua opinião, a falta de preparação para aquele cenário foi um dos erros que contribuiu para o impasse do processo de saída do Reino Unido da UE.

"Nós devemos preparar-nos para uma saída sem acordo precisamente porque queremos negociar. São esses preparativos que concentram novamente os espíritos, porque a UE também não quer uma saída sem acordo. E a melhor maneira de conseguir um acordo é garantir de que se está preparado. Um primeiro-ministro responsável deve estar pronto para todas as eventualidades", argumentou.

O ministro do Ambiente, Michael Gove, e o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, mostraram-se mais flexíveis, indicando estarem dispostos a aceitar um terceiro adiamento da data do ‘Brexit'.