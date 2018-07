Em declarações à emissora britânica BBC, a primeira-ministra Theresa May revelou que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, aconselhou o Reino Unido a processar a União Europeia nas negociações do Brexit.

Na última sexta-feira, dia 13, o líder norte-americano, durante uma conferência de imprensa conjunta com a líder do governo britânico, tinha informado os jornalistas presentes que tinha sugerido um “conselho” a Theresa May sobre as negociações do Brexit, mas que esta tinha considerado ser “demasiado brutal”.

Este domingo, ao jornalista da BBC Andrew Marr, a primeira-ministra britânica revelou qual tinha sido a sugestão de Trump: “Ele disse-me que devia de processar a União Europeia, [e não] partir para negociações”, revelou.

De seguida, May defendeu a sua visão para a saída do Reino Unido da Europeia (a saída “suave”) e instou os críticos a apoiar a sua decisão.

O Reino Unido vai deixar a União Europeia em 29 de março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos após o referendo de 23 de junho de 2016 que viu 52% dos britânicos votarem a favor do ‘Brexit’.

Depois de, em dezembro do ano passado, ter sido aprovado um documento de entendimento sobre os termos da saída, em março foram aprovadas as linhas para um período de transição que vai prolongar-se até ao final de 2020.

Bruxelas e Londres têm até ao final deste ano para traduzirem estes acordos em textos jurídicos e assimilá-los nas respetivas legislações, ao mesmo tempo que negoceiam um futuro acordo comercial.